Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в майские праздники

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал изданию Inforeactor, какой будет погода в майские праздники.

«Конечно, в первые четыре дня мая нельзя исключить кратковременных осадков. Днём температура составит около 10—15 градусов тепла, поэтому для выездов за город погода будет благоприятной», — заявил он.

По его словам, это касается и Ленинградской, и Псковской областей.

Как отметил Колесов, у водоёмов будет прохладнее, около 7—8 °С.

Он добавил, что заморозки не ожидаются.

23 апреля progorod43.ru сообщало, что ГИБДД предупредила водителей в Кирове о сильных снегопадах.