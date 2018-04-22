В Ульяновской области в 2020 году вновь начнут вручать премию Ленина

В Ульяновской области в 2020 году вновь начнут вручать премию имени В.И. Ленина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

«20 апреля 1966 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ордена Ленина Ульяновской области... Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Именно поэтому сегодня я объявил о возрождении Ленинской премии», — цитирует агентство «Сусанин» Морозова.

По его словам, губернаторская премия имени Владимира Ленина будет являться признанием заслуг перед Ульяновской областью, а также будет присуждаться как лауреатам, так и коллективам за выдающуюся деятельность в области гуманитарных наук, за творческие достижения в литературе и сфере искусств.

Премия, как сообщается, будет вручаться один раз в пять лет.

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