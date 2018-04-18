Захарова поддержала идею RT учредить международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала идею RT учредить международную премию The Khaled Alkhateb Memorial Awards в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.

«Прекрасная идея RT — учредить международную премию для журналистов, рискующих своими жизнями ради донесения до мирового сообщества правды о происходящем в горячих точках по всему миру. К сожалению, мир не становится стабильнее. Наоборот, постоянно возникают новые конфликтные ситуации, нередко переходящие в вооружённое противостояние. И в этом случае работа корреспондента, фоторепортёра, оператора становится залогом получения объективной информации. Мы много слышали о кризисе журналистики. Так вот, именно благородный труд представителей СМИ в горячих точках разрушает лживые пропагандистские клише и создаваемые политические мифы, в частности о ситуации в Сирии и на Украине. К сожалению, за правду приходится платить страшную цену: трагедии безвременного ухода наших коллег-журналистов, чьи жизни забирают военные конфликты, — наше общее горе», — сказала Захарова.

Она рассказала, что лично общалась с семьёй погибшего Халеда аль-Хатыба.

«Я имела возможность лично общаться с семьёй и непосредственно мамой убитого в Сирии корреспондента RT. Она говорила о трагедии потери сына, она рассказывала о том, что жизнь навсегда изменила свой ход с его утратой. Но она не высказала ни тени сомнения в том, что её сын выбрал правильный жизненный путь. Меня это поразило до глубины души. Пронзительная история. Желаю номинантам на премию и участникам успехов на профессиональном поприще. Не думаю, что премия должна стать поводом для соревнования. Она должна стать признанием отваги и мужества, откровенности и самоотверженности журналистов», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что телеканал RT открыл приём заявок на участие в международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.