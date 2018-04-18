RT открыл приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.

Ежегодно в день его гибели наградами будут отмечаться лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек.

«Наш коллега Халед — герой. Он погиб во имя правды. Эту премию мы будем вручать тем мужественным военкорам, чья работа помогла пролить свет на ужасы войны», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Церемония вручения наград премии RT пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели журналиста.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба, присуждаемая за лучшие журналистские работы из горячих точек, будет вручаться в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года.

Работы принимаются на языке оригинала с субтитрами либо переводом на английский язык.

30 июля 2017 года журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб при обстреле боевиками «Исламского государства»* в сирийской провинции Хомс.

Журналист был убит во время освещения операции против ИГ в районе населённого пункта Аль Богелея. Аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в Университете Дамаска.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.