Олег Табаков посмертно удостоен почётной награды ММКФ
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Приз был вручён его сыну Павлу Табакову.
«Хочу сказать спасибо, завтра 40-й день (со дня смерти Олега Табакова. — RT)», — цитирует его ТАСС.
В свою очередь, новый руководитель театра «Табакерка» Владимир Машков подчеркнул, что Олег Табаков любил гордиться своими учениками, родными и близкими.
«Когда мы чувствовали эту гордость — для нас это было высшее достижение... Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — подчеркнул он.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.