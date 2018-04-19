Олег Табаков посмертно удостоен почётной награды ММКФ

Народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, получил посмертно почётную награду Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».

Приз был вручён его сыну Павлу Табакову.

«Хочу сказать спасибо, завтра 40-й день (со дня смерти Олега Табакова. — RT)», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, новый руководитель театра «Табакерка» Владимир Машков подчеркнул, что Олег Табаков любил гордиться своими учениками, родными и близкими.

«Когда мы чувствовали эту гордость — для нас это было высшее достижение... Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — подчеркнул он.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.