В Подмосковье число пострадавших в результате урагана возросло до восьми человек

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Число пострадавших из-за последствий урагана в Московской области возросло до восьми человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья.
В Подмосковье число пострадавших в результате урагана возросло до восьми человек
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«21 апреля в результате непогоды в Подмосковье пострадали восемь человек, среди них один ребёнок», — заявил глава региона Андрей Воробьёв. 

Он отметил, что трое пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье. 

Газета «Известия» писала, что в Московской области без электроснабжения из-за непогоды остались 96 населённых пунктов — 5400 человек. 

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