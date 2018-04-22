В Подмосковье число пострадавших в результате урагана возросло до восьми человек

Число пострадавших из-за последствий урагана в Московской области возросло до восьми человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья.

«21 апреля в результате непогоды в Подмосковье пострадали восемь человек, среди них один ребёнок», — заявил глава региона Андрей Воробьёв.

Он отметил, что трое пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье.

Газета «Известия» писала, что в Московской области без электроснабжения из-за непогоды остались 96 населённых пунктов — 5400 человек.