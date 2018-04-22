В Подмосковье число пострадавших в результате урагана возросло до восьми человек
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«21 апреля в результате непогоды в Подмосковье пострадали восемь человек, среди них один ребёнок», — заявил глава региона Андрей Воробьёв.
Он отметил, что трое пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье.
Газета «Известия» писала, что в Московской области без электроснабжения из-за непогоды остались 96 населённых пунктов — 5400 человек.