Власти рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Московской области

Пострадавшим из-за ураганного ветра в Подмосковье оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом говорится в сообщении губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram.

«В результате непогоды в Подмосковье пострадали шесть человек, среди них один ребёнок. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медучреждения области, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что СК проводит проверку после гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье.

Также URA.RU сообщало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.