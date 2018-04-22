Российские изобретатели просят усилить их материальную мотивацию

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) просит внести в Гражданский кодекс России нормы, предусматривающие порядок выплат вознаграждений за создание и при коммерциализации служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Как стало известно RT, соответствующая инициатива вошла в пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации».

Документ в начале месяца был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

По мнению председателя Центрального совета ВОИР Антона Ищенко, такая мера усилит материальную мотивацию авторов изобретений и простимулирует рост числа инновационных разработок.

«Предлагается установить минимальный возможный размер выплат за создание изобретения, не менее 5 минимальных размеров оплаты труда или 30% от средней заработной платы по отрасли за год. Также планируется предусмотреть ответственность работодателя за несвоевременную выплату вознаграждения аналогичную невыплате заработной платы», — сообщил Ищенко.

Также в документе предлагается установить минимальную величину выплаты автору или коллективу авторов — в размере не менее 30% предусмотренного договором вознаграждения, — в случае если работодатель предоставляет иному лицу права на использование служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца.

В ВОИР пояснили, что в настоящее время закреплённые постановлением правительства №512 правила выплат вознаграждений дают возможность свести к минимуму компенсации авторам в случае заключения специальных договоров, что дестимулирует сотрудников вузов, НИИ и организаций.

Кроме того, ответственности за невыплату таких вознаграждений не предусмотрено.

Ранее о необходимости в обязательном порядке выплачивать изобретателям процент от реализации их разработок в интервью RT заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.