Собянин: вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве
«Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», — написал он в Twitter.
Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
Ранее Собянин призвал не отпускать детей из дома из-за усиления ветра в Москве.
В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в результате ураганного ветра в столице пострадали 17 человек, 14 госпитализированы.