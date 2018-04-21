Собянин: вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве

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Вторая волна урагана, обрушившегося на Москву, обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», — написал он в Twitter.

Ранее Собянин призвал не отпускать детей из дома из-за усиления ветра в Москве.

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в результате ураганного ветра в столице пострадали 17 человек, 14 госпитализированы.

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