Собянин: вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве

Вторая волна урагана, обрушившегося на Москву, обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», — написал он в Twitter.

Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Ранее Собянин призвал не отпускать детей из дома из-за усиления ветра в Москве.

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в результате ураганного ветра в столице пострадали 17 человек, 14 госпитализированы.