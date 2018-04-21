Собянин сообщил о гибели ребёнка из-за ураганного ветра в Москве

Число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование её родителям», — написал он в Twitter.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Кроме того, источник заявил, что в Мытищинском районе Московской области мужчина погиб после того, как его придавило строительным вагончиком, который перевернулся из-за ураганного ветра.