Собянин сообщил о гибели ребёнка из-за ураганного ветра в Москве

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Число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование её родителям», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Кроме того, источник заявил, что в Мытищинском районе Московской области мужчина погиб после того, как его придавило строительным вагончиком, который перевернулся из-за ураганного ветра.

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