Собянин сообщил о семи пострадавших из-за ураганного ветра в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по меньшей мере семь человек пострадали из-за ураганного ветра.

«В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребёнок в тяжелейшем состоянии», — написал он в Twitter.

Он уточнил, что ураган повалил в Москве «сотни деревьев».

По словам Собянина, в настоящее время городские службы заняты ликвидацией последствий разгула стихии.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в результате падения дерева пострадали три человека.

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