Собянин сообщил о семи пострадавших из-за ураганного ветра в Москве
«В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребёнок в тяжелейшем состоянии», — написал он в Twitter.
По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
Он уточнил, что ураган повалил в Москве «сотни деревьев».
По словам Собянина, в настоящее время городские службы заняты ликвидацией последствий разгула стихии.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в результате падения дерева пострадали три человека.