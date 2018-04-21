Собянин призвал не отпускать детей из дома из-за усиления ветра в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ожидается новое усиление ветра 21 апреля с 20:00 до 22:00 и призвал не отпускать детей из дома.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожнее! Не отпускайте детей из дома», — написал он в Twitter.

Также он сообщил, что число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла.

Кроме того, сообщалось, что в Мытищинском районе Московской области мужчина погиб после того, как его придавило строительным вагончиком, который перевернулся из-за ураганного ветра.