Депздрав: в результате ураганного ветра в Москве пострадали 17 человек

Короткая ссылка
В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в результате ураганного ветра в столице пострадали 17 человек, 14 госпитализированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

«На текущий момент пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы: среди них трое детей и 11 взрослых», — сказал Хрипун.

Он отметил, что «один ребёнок остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивается как тяжёлое, остальных — как удовлетворительное и средней тяжести; угрозы для их жизни нет».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных