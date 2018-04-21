Депздрав: в результате ураганного ветра в Москве пострадали 17 человек

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в результате ураганного ветра в столице пострадали 17 человек, 14 госпитализированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

«На текущий момент пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы: среди них трое детей и 11 взрослых», — сказал Хрипун.

Он отметил, что «один ребёнок остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивается как тяжёлое, остальных — как удовлетворительное и средней тяжести; угрозы для их жизни нет».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла.