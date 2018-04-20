В «Аэрофлоте» заявили, что записать сотрудников на получение виз США не удаётся

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«Аэрофлот» пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов в эфире «России 1».
В «Аэрофлоте» заявили, что записать сотрудников на получение виз США не удаётся
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Очень сложно получить визу, потому что наши пилоты получают визы на общих основаниях. Наш визовый центр пытается записать наших пилотов на получение виз. И записать на самом деле невозможно», — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» обратился в Министерство иностранных дел и Минтранс в связи с проблемами с выдачей американских виз экипажам.

В Кремле заявили, что разделяют общую обеспокоенность ситуацией с выдачей американских виз экипажам авиакомпании. 

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