В «Аэрофлоте» заявили, что записать сотрудников на получение виз США не удаётся

«Аэрофлот» пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов в эфире «России 1».

«Очень сложно получить визу, потому что наши пилоты получают визы на общих основаниях. Наш визовый центр пытается записать наших пилотов на получение виз. И записать на самом деле невозможно», — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» обратился в Министерство иностранных дел и Минтранс в связи с проблемами с выдачей американских виз экипажам.

В Кремле заявили, что разделяют общую обеспокоенность ситуацией с выдачей американских виз экипажам авиакомпании.