В Кремле оценили ситуацию с выдачей виз США российским пилотам

Кремль разделяет общую обеспокоенность ситуацией с выдачей американских виз экипажам «Аэрофлота». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это общая обеспокоенность, которая есть в Москве. И в данном случае мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИД. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его мнению, подобные проблемы с выдачей виз создаются преднамеренно.

«Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», — добавил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и Соединёнными Штатами в связи со сложившейся ситуацией с выдачей американских виз.

Ранее российский МИД заявил, что ситуация с выдачей американских виз российским гражданам становится удручающей, а силами США выстраивается визовая блокада.

В ведомстве указали на то, что сотрудники «Аэрофлота» сталкиваются со сложностями при получении виз. По мнению дипломатов, сложившаяся ситуация может сказаться на авиационном сообщении между двумя странами.

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