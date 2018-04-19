В «Аэрофлоте» подтвердили проблему с получением виз США для экипажей

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» подтвердил факт существования проблемы с получением американских виз для своих экипажей.

«Подтверждаем», — сказал представитель компании, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт РИА Новости.

Ранее в МИД России сообщили, что сотрудники авиакомпании столкнулись со сложностями при получении американских виз.

По мнению ведомства, сложившаяся ситуация может привести к прекращению авиационного сообщения между США и Россией.