«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам

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Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство иностранных дел и Минтранс в связи с проблемами с выдачей американских виз экипажам. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам
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«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что, по оценкам авиакомпании, имеющихся виз хватит, чтобы «сохранить полёты в течение нескольких месяцев».

19 апреля в МИД России рассказали об удручающей ситуации с выдачей американских виз российским гражданам.

Дипломаты указали на то, что сотрудники «Аэрофлота» сталкиваются со сложностями при получении виз. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил сложившуюся ситуацию с визами США для авиакомпании.

Подробнее — в материале RT.

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