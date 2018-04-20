«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство иностранных дел и Минтранс в связи с проблемами с выдачей американских виз экипажам. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что, по оценкам авиакомпании, имеющихся виз хватит, чтобы «сохранить полёты в течение нескольких месяцев».

19 апреля в МИД России рассказали об удручающей ситуации с выдачей американских виз российским гражданам.

Дипломаты указали на то, что сотрудники «Аэрофлота» сталкиваются со сложностями при получении виз.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил сложившуюся ситуацию с визами США для авиакомпании.

Подробнее — в материале RT.