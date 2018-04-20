В России предложили создать должность школьного омбудсмена для борьбы с беспорядками

В российских школах предлагают создать институт школьных омбудсменов. Проект соответствующей инициативы общественная организация «Молодые юристы России» представит Общественной палате 20 апреля на форуме «Деструктивизм как технология разрушения основ государственности».

Как отмечают в организации, концепция этого института будет схожа с должностью уполномоченного по правам человека. Должность выборная — в ряде школ крупнейших регионов России предлагается провести голосование среди учеников старших классов.

Школьный омбудсмен, по замыслу авторов идеи, будет проводить мониторинг соцсетей школьников, выявлять детей с зависимостями и взаимодействовать с администрацией и полицией по этим вопросам. Кроме того, он должен помогать подросткам, у которых есть проблемы с общением со сверстниками.

Заместитель руководителя «Молодых юристов России» Алексей Ковалёв полагает, что омбудсмен смог бы предотвратить ситуации, наподобие той, что произошла в одной из школ Стерлитамака, когда ученик совершил нападение, ранив ножом двух человек.

«Нападение в школе Стерлитамака — очередное подтверждение необходимости ввести должность в России», — отметил он.

18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.