Пассажиры теплохода в Мурманской области неделю не могут сойти на берег из-за шторма

Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская», следующего по маршруту Мурманск — Островной, оказались запертыми на борту в связи с погодными условиями.

Как стало известно RT, в течение недели корабль не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снёс причал, в связи с чем теплоход не мог пришвартоваться.

Всё это время пассажиры, среди которых пожилые люди, беременная невеста и диабетик, оставались в каютах.

В настоящее время судну удалось добраться до Островного, однако ситуация ухудшилась: из-за волнения на море корабль не может пристать к берегу.

«На борту находятся люди с грудными детьми, женщина с диабетом, которая нуждается в инъекциях инсулина, а также девушка в положении. Все это время пассажирам каждый день говорили, что уже «завтра» теплоход отправится в путь», — рассказала пассажирка.

По её словам, Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить и ночевать на корабле, однако людям пришлось питаться за свой счёт.

На борту находятся 42 пассажира.

Подробнее — в материале RT.