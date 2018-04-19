Покинувшие Украину члены экипажа «Норд» прилетели в Крым

Двое членов экипажа судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками, прибыли в Крым после того, как смогли покинуть Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Александра Руденко.

«Двое членов экипажа сейнера — Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина — уже находятся в Крыму, эту информацию мне подтвердили. У них был самолёт из Минска в Москву, откуда они вылетели в Симферополь», — сказал он.

Отмечается, что остальные члены экипажа продолжают находиться на Украине.

Ранее в МИД России заявили, что в ситуации с экипажем судна «Норд» российская сторона оставляет за собой право на жёсткий ответ в отношении Украины.

19 апреля пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что два члена экипажа якобы незаконно выехали в Белоруссию.