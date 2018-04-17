СМИ: Блокировка Telegram затронула свыше 15 млн IP-адресов

Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». В реестр запрещённых сайтов попали адреса, которые могли использоваться мессенджером для обхода блокировок. «Общее количество заблокированных адресов превысило 15 млн», — заявили представители компании Qrator Labs. Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности пожертвовать «миллионы долларов» администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России. 13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram на территории России.