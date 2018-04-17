СМИ: Блокировка Telegram затронула свыше 15 млн IP-адресов
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В реестр запрещённых сайтов попали адреса, которые могли использоваться мессенджером для обхода блокировок.
«Общее количество заблокированных адресов превысило 15 млн», — заявили представители компании Qrator Labs.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности пожертвовать «миллионы долларов» администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России.
13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram на территории России.