СМИ: Блокировка Telegram затронула свыше 15 млн IP-адресов

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Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов.
СМИ: Блокировка Telegram затронула свыше 15 млн IP-адресов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В реестр запрещённых сайтов попали адреса, которые могли использоваться мессенджером для обхода блокировок.

«Общее количество заблокированных адресов превысило 15 млн», — заявили представители компании Qrator Labs.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности пожертвовать «миллионы долларов» администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России.

13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram на территории России.

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