Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Amazon из-за Telegram

Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля рассказал RT, почему Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса компании Amazon, которые мессенджер Telegram начал использовать для обхода блокировки в России.

Эксперт отметил, что у Amazon есть облачные сервера, которые любая компания может использовать по подписке и загрузить туда часть своих данных. По его словам, ими пользуется и создатель Telegram Павел Дуров.

«Нюанс в следующем: видимо, эти сервера не были выкуплены у Дурова заранее. Они начали это делать после того, как Роскомнадзор стал их блокировать. Это способ борьбы с блокировкой — размещать данные на крупных ресурсах, чтобы он блокировал сразу не только вас, но и много кого ещё... Собственно, Дуров и ставит Роскомнадзор перед такой дилеммой: либо блокируйте целиком сервера Amazon, на которых могут размещать инфраструктуру банков, больниц, касс, либо не блокируйте. Видимо, Дуров начал дублировать данные Telegram уже сейчас, после блокировки», — рассказал эксперт.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил RT, что служба начала блокировать более 650 тыс. IP-адресов компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.