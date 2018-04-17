Дуров готов «пожертвовать миллионы долларов» на поддержку работы Telegram в России

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Создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности пожертвовать «миллионы долларов» администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России.
Дуров готов «пожертвовать миллионы долларов» на поддержку работы Telegram в России
  • © lukomore. org/Global Look Press

«В рамках «Цифрового сопротивления» — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

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