Дуров готов «пожертвовать миллионы долларов» на поддержку работы Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности пожертвовать «миллионы долларов» администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России.

«В рамках «Цифрового сопротивления» — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.