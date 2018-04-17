Жаров рассказал о борьбе с технологиями обхода блокировки Telegram

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT рассказал, что ведомство в курсе технологии, которую мессенджер Telegrаm использует для обхода блокировки, и разрабатывает соответствующее техническое решение.
Жаров рассказал о борьбе с технологиями обхода блокировки Telegram
  • AFP

«Мы в курсе этой технологии, IP-адреса её идентифицированы. В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», — сказал он.

Ранее Жаров рассказал о ходе блокировки мессенджера Telegram в России.

Подробнее — в материале RT.

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