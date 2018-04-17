Жаров рассказал о борьбе с технологиями обхода блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT рассказал, что ведомство в курсе технологии, которую мессенджер Telegrаm использует для обхода блокировки, и разрабатывает соответствующее техническое решение.

AFP