Эксперт оценил возможный запрет производства и продажи сыроподобной продукции в России
«Проблема в том, что сейчас в технических регламентах продукция с содержанием растительных жиров от 50 до 100% вообще никак не учтена. То есть такую продукцию каждый может производить по своему усмотрению и, соответственно, маркировать», — заявил он.
По словам Белова, нужно убрать правовую коллизию и обозначить в техническом регламенте эти продукты.
Вместе с тем эксперт выразил сомнение в необходимости включать данные продукты именно в молочный технический регламент, поскольку они на 100% состоят из растительных жиров и не являются молочными.
«Так же как и расположение подобных товаров на полках с молочной продукцией, наверное, неправильно. Кроме внешнего вида, ничего общего они с ней не имеют», — добавил Белов.
По его мнению, к полному запрету такой продукции следует подходить взвешенно.
Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», которые позволят запретить производство и продажу сыроподобной продукции.
Также Ria56 сообщало, что с начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции.