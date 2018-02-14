Все школы в Тюмени закроют на карантин
По имеющимся данным, соответствующее решение приняла санитарно-эпидемиологическая комиссия. Распоряжение о приостановление учебного процесса уже подписано.
На время карантина будут приостановлены занятия по дополнительному образованию, обменены культурные и спортивные мероприятия.
Как подчеркнули в департаменте образования, школьники получают задания дистанционно.
В январе издание «ВашГород.ру» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.