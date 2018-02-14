Все школы в Тюмени закроют на карантин

Все школы в Тюмени планируется закрыть на карантин с 16 по 22 февраля из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, соответствующее решение приняла санитарно-эпидемиологическая комиссия. Распоряжение о приостановление учебного процесса уже подписано. На время карантина будут приостановлены занятия по дополнительному образованию, обменены культурные и спортивные мероприятия. Как подчеркнули в департаменте образования, школьники получают задания дистанционно. В январе издание «ВашГород.ру» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.