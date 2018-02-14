На зелёной ветке метро Москвы увеличены интервалы движения

На южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения. Об этом сообщается в Twitter метро.

Как отмечается, произошёл инцидент с пассажиром.

16:39 Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) February 14, 2018

Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошёл сбой в движении поездов в связи с падением человека на пути.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на московские власти рассказало о перспективах строительства метро.