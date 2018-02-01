В московском метро из-за ЧП с пассажиром произошёл сбой на фиолетовой ветке

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На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошёл сбой в движении поездов в связи с падением человека на пути. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

«С 08:25 до 08:30 на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — рассказали в пресс-службе метро.

Отмечатеся, что в настоящее время движение поездов на фиолетовой ветке осуществляется по графику.

«Очень просим пассажиров не заходить за ограничительную линию на платформах», — отметил представитель метрополитена.

Накануне утром сообщалось, что на фиолетовой ветке столичного метрополитена также произошёл сбой.

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