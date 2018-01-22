На синей ветке московского метро произошёл сбой

На Арбатско-Покровской линии московского метро произошёл сбой из-за проблемы с кабелем связи.

Было приостановлено движение поездов от станции «Щёлковская» до «Партизанской».

Движение между станциями отсутствовало на протяжении почти часа.

Арбатско-Покровская линия. Движение от Щёлковской до Партизанской приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.



Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения поездов от Щёлковской до Партизанской. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.

13:50 Арбатско-Покровская линия. Движение поездов от ст. Щёлковская до ст. Партизанская восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на московские власти рассказало о перспективах строительства метро.