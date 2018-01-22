На синей ветке московского метро произошёл сбой
Было приостановлено движение поездов от станции «Щёлковская» до «Партизанской».
Движение между станциями отсутствовало на протяжении почти часа.
Арбатско-Покровская линия. Движение от Щёлковской до Партизанской приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.
Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения поездов от Щёлковской до Партизанской.
13:50 Арбатско-Покровская линия. Движение поездов от ст. Щёлковская до ст. Партизанская восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на московские власти рассказало о перспективах строительства метро.