На синей ветке московского метро произошёл сбой

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На Арбатско-Покровской линии московского метро произошёл сбой из-за проблемы с кабелем связи.

Было приостановлено движение поездов от станции «Щёлковская» до «Партизанской».

Движение между станциями отсутствовало на протяжении почти часа.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на московские власти рассказало о перспективах строительства метро.

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