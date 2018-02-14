СК назвал основные версии крушения вертолёта Ми-8Т в Томской области

Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолёта Ми-8Т в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным СК, крушение могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования.

На борту вертолёта находились шесть человек. Двое из них погибли, четверо находятся в больнице.

«На месте происшествия обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые изъяты следователями и переданы представителям комиссии Межгосударственного авиационного комитета для изучения их данных», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Томской области.