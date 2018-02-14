СК назвал основные версии крушения вертолёта Ми-8Т в Томской области

Короткая ссылка
Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолёта Ми-8Т в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным СК, крушение могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования.

На борту вертолёта находились шесть человек. Двое из них погибли, четверо находятся в больнице. 

«На месте происшествия обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые изъяты следователями и переданы представителям комиссии Межгосударственного авиационного комитета для изучения их данных», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Томской области.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru