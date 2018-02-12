При аварийной посадке вертолёта в Томской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Томской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 42 км юго-восточнее села Александровское Александровского района совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. По предварительным данным, пострадали шесть человек, погибших нет», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Томской области вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку и загорелся.