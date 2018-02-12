Источник: при жёсткой посадке в Томской области загорелся вертолёт

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В Томской области вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку и загорелся.

«Вертолёт Ми-8, перевозивший пациента и медиков, совершил жёсткую посадку в 100 км от города Стрежевой. Экипаж пролетавшего мимо другого вертолёта сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что на борту вертолёта находились шесть человек.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолёта в Аризоне.

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