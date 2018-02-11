Три человека погибли в результате крушения вертолёта в Аризоне

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По меньшей мере три человека погибли при крушении вертолёта в Гранд-Каньоне, который располагается в американском штате Аризона.

Об этом сообщает ABC.

Уточняется, что ещё четыре человека пострадали. При этом ведутся поиски одного или двух человек.

По данным телеканала, инцидент произошёл, когда вертолёт совершал тур над территорией национального парка.

Ранее сообщалось, что в Мексике разбился полицейский вертолёт.

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