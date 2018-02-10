В Мексике разбился полицейский вертолёт

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Вертолёт Федеральной полиции Мексики потерпел крушение в штате Халиско на западе страны.

Об этом сообщил глава ведомства Манелич Кастилья в своём Twitter.

Отмечается, что причиной крушения вертолёта стала ошибка пилотирования. Экипаж получил травмы, их жизни ничего не угрожает.

До этого предполагалось, что вертолёт столкнулся с проводами.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолёта в Японии погиб по меньшей мере один человек.

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