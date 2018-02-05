В результате крушения вертолёта в Японии погиб по меньшей мере один человек

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В результате крушения вертолёта в японском городе Кандзаки префектуры Сага погиб по меньшей мере один член экипажа. Об этом сообщает NHK.

Второй член экипажа был найден без признаков жизни.

Также сообщается, что четверо жителей дома, на который упал вертолёт, не получили значительных травм.

Ранее стало известно, что в Кандзаки военный вертолёт разбился недалеко от здания начальной школы. 

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