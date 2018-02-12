МЧС сообщило о двух погибших при жёсткой посадке вертолёта в Томской области

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При аварийной посадке вертолёта Ми-8 в Александровском районе Томской области погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибли», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Как отмечалось, следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Томской области вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку и загорелся.

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