МЧС сообщило о двух погибших при жёсткой посадке вертолёта в Томской области

При аварийной посадке вертолёта Ми-8 в Александровском районе Томской области погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибли», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы. Как отмечалось, следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8. Ранее сообщалось, что в Томской области вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку и загорелся.