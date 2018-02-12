СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Томской области

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно направлялось из села Прохоркино в село Александровка Томской области. Оно было обнаружено примерно в 80 км от Александровки.

По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и столько же пассажиров.

Ранее сообщалось, что при аварийной посадке вертолёта в Томской области пострадали шесть человек.