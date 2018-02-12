СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Томской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно направлялось из села Прохоркино в село Александровка Томской области. Оно было обнаружено примерно в 80 км от Александровки.
По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и столько же пассажиров.
Ранее сообщалось, что при аварийной посадке вертолёта в Томской области пострадали шесть человек.