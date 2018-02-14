В Астраханской области два человека погибли в скатившейся с парома в воду машине

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В Икрянинском районе Астраханской области автомобиль съехал в воду с паромной переправы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«С паромной переправы село Седлистое — село Житное (Икрянинский район) съехал в воду автомобиль ВАЗ-2107 с четырьмя пассажирами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента погибли две женщины, ещё двум удалось спастись.

Ранее портал New Inform передавал, что в Камчатском крае мальчика, провалившегося под лёд на реке Амчагаче, спасли одноклассницы.

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