В Иркутской области трактор провалился под лёд при попытке вытащить утонувший бензовоз

В Киренском районе Иркутской области под лёд провалился 25-тонный трактор, который был вызван для эвакуации затонувших бензовоза и автокрана из-под льда, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Трактор выгнали на реку, лёд не выдержал и провалился», — цитирует сотрудника ведомства Интерфакс.

При этом отмечается, что это второе за сутки происшествие на Лене в Киренском районе, ранее в этом районе под лёд провалился трактор ДТ-75, принадлежащий местному фермерскому хозяйству. Водитель автомобиля, по предварительным данным, погиб.

Ранее в Иркутской области бензовоз провалился под лёд, после чего на помощь ему был направлен автокран, который в итоге также провалился в воду.