В Иркутской области трактор провалился под лёд при попытке вытащить утонувший бензовоз
В Киренском районе Иркутской области под лёд провалился 25-тонный трактор, который был вызван для эвакуации затонувших бензовоза и автокрана из-под льда, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Трактор выгнали на реку, лёд не выдержал и провалился», — цитирует сотрудника ведомства Интерфакс.
При этом отмечается, что это второе за сутки происшествие на Лене в Киренском районе, ранее в этом районе под лёд провалился трактор ДТ-75, принадлежащий местному фермерскому хозяйству. Водитель автомобиля, по предварительным данным, погиб.
Ранее в Иркутской области бензовоз провалился под лёд, после чего на помощь ему был направлен автокран, который в итоге также провалился в воду.
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