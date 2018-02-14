Названы наиболее популярные сферы деятельности у начинающих предпринимателей в России
По данным агентства, предпринимательской деятельностью в России занимаются около 4% молодых граждан. Отмечается, что интерес молодёжи к бизнесу в последние несколько лет медленно растёт.
Начинающие российские предприниматели открывают магазины, салоны красоты, а также кофейни и пекарни.
Также в последнее время среди них становятся популярными проекты в сфере IT — от создания различных мобильных приложений до сопровождения крупных корпоративных информационных систем.
При этом в Ассоциации молодых предпринимателей сообщили, что в России насчитывается около 1,2 млн людей, занимающихся бизнесом, в возрасте до 30 лет.
Подробнее — в материале RT.