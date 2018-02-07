В России предлагают увеличить отчисления от налогов малого бизнеса в муниципалитеты

Общероссийская общественная организация «Опора России» предлагает увеличить отчисления от налогов малого бизнеса в муниципалитеты. Согласно инициативе, которая была отправлена президенту России Владимиру Путину, в городских бюджетах должно оставаться минимум 30% отчислений от налога на доходы физических лиц (вместо 15 % в настоящее время) и минимум 50 % от налога, который взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

Сегодня в соответствии с законодательством муниципальный бюджет получает лишь часть налогов от малого бизнеса. Так, налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, зачисляется напрямую в бюджеты субъекта Российской Федерации. Существует практика передачи этого налога на местный уровень, однако немногие субъекты отдают городам значительную часть отчислений.

По мнению авторов, в случае одобрения инициативы, местные власти будут экономически заинтересованы в развитии малого бизнеса на своих территориях.

«Малый бизнес может стать инструментом социально-экономического развития городов, который способен помогать местным властям решать проблему занятости населения и быть источником пополнения местных бюджетов», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что, согласно опросу, который провёл Центр технологий государственного управления РАНХиГС, чаще всего проверки бизнесу устраивает противопожарный надзор. Затем по убыванию идут налоговые органы и инспекция по охране труда.