Шохин рассказал о закрытой части встречи Путина с бизнесменами
По его словам, ключевой темой беседы стал вопрос, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, как сделать «дедушкину оговорку» (принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны или введения каких-либо международных санкций или торговых ограничений. — RT) универсальной.
Также Шохин отметил, что «мимоходом затронули тему Украины».
«Спрашивали, могут ли ухудшиться отношения с Западом ещё больше из-за Украины», — рассказал глава РСПП.
Он добавил, что состав нового правительства на мероприятии не обсуждался.
8 февраля Владимир Путин провёл встречу с представителями бизнеса на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.