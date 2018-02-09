Шохин рассказал о закрытой части встречи Путина с бизнесменами

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что президент России Владимир Путин обсуждал с бизнесменами в закрытой части встречи. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, ключевой темой беседы стал вопрос, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, как сделать «дедушкину оговорку» (принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны или введения каких-либо международных санкций или торговых ограничений. — RT) универсальной.

Также Шохин отметил, что «мимоходом затронули тему Украины».

«Спрашивали, могут ли ухудшиться отношения с Западом ещё больше из-за Украины», — рассказал глава РСПП.

Он добавил, что состав нового правительства на мероприятии не обсуждался.

8 февраля Владимир Путин провёл встречу с представителями бизнеса на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.