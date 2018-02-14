Минобрнауки готовится к проведению масштабной реформы среднего образования в России
По словам замминистра образования Ирины Потехиной, проект стратегии развития профессионального образования в настоящее время находится в «высокой степени готовности».
«Появляются новые рынки, к примеру, социальных услуг, где требуются сиделки, воспитательницы, гувернантки. Это частный рынок, и там хотят видеть людей со специальным образованием», — рассказала она.
Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, в основе проекта — создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности, деятельность которых будет ориентирована на выпускников школ и на переподготовку уже имеющих образование граждан.
По словам экспертов, в случае, если не реформировать существующую в России систему, качество среднего образования будет лишь ухудшаться, в частности, из-за недостаточно финансирования учебных заведений на фоне прогнозируемого роста числа желающих поступить в колледж или техникум.