Минобрнауки готовится к проведению масштабной реформы среднего образования в России

Министерство образования и науки России готовится к проведению масштабной реформы среднего образования в стране. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам замминистра образования Ирины Потехиной, проект стратегии развития профессионального образования в настоящее время находится в «высокой степени готовности».

«Появляются новые рынки, к примеру, социальных услуг, где требуются сиделки, воспитательницы, гувернантки. Это частный рынок, и там хотят видеть людей со специальным образованием», — рассказала она.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, в основе проекта — создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности, деятельность которых будет ориентирована на выпускников школ и на переподготовку уже имеющих образование граждан.

По словам экспертов, в случае, если не реформировать существующую в России систему, качество среднего образования будет лишь ухудшаться, в частности, из-за недостаточно финансирования учебных заведений на фоне прогнозируемого роста числа желающих поступить в колледж или техникум.