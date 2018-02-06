В мэрии Москвы подвели итоги работы детсадов и школ в 2017 году

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В московской мэрии подвели итоги работы детсадов, школ и колледжей в 2017 году, сообщает kp.ru.

«За последние годы в Москве значительно выросла доступность образования», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на 50% увеличилось число дошкольников, на четверть больше стало школьников, исчезли очереди из желающих записать ребёнка в первый класс.

Как отметил мэр, качество образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, а по некоторым параметрам — более чем вдвое.

«Все новые детсады... от 300 человек и выше должны проектироваться с бассейнами там, где это позволяет участок застройки», — рассказал Собянин.

Кроме того, на территории образовательных комплексов планируется создавать по возможности спортивные центры с бассейнами.

«Там, где это необходимо, и там, где это возможно. Это большая сложная программа, быстро её не выполнить, но постепенно, думаю, мы улучшим ситуацию», — добавил мэр.

Собянин также сообщил, что достигнута договорённость с педагогами о разработке стратегии дальнейшего развития образования Москвы. Затем этот документ будет обсуждаться с профессиональным сообществом и горожанами.

Ранее НСН передавала, что московская мэрия выделит специальные гранты для победителей международных школьных олимпиад.

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