Бюллетени для выборов президента России направлены в печать

Короткая ссылка
Избирательные бюллетени на президентских выборах, которые пройдут 18 марта, отправлены в печать. Об этом заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

«Бюллетени уже отправлены в печать, и назначена дата получения их в типографии. Приглашены кандидаты на получение», — цитирует Гришину РИА Новости.

Ранее ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборах президента России.

Кроме того, Inforeactor передавал, что около 30 млн россиян смогут проголосовать с помощью КОИБ на президентских выборах.

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Выборы президента России — 2018 Общество Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru