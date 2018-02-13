Бюллетени для выборов президента России направлены в печать

Избирательные бюллетени на президентских выборах, которые пройдут 18 марта, отправлены в печать. Об этом заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

«Бюллетени уже отправлены в печать, и назначена дата получения их в типографии. Приглашены кандидаты на получение», — цитирует Гришину РИА Новости.

Ранее ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборах президента России.

Кроме того, Inforeactor передавал, что около 30 млн россиян смогут проголосовать с помощью КОИБ на президентских выборах.

Подробнее — в материале RT.