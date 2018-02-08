ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборах президента России

Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.

Как сообщает РИА Новости, бюллетень будет содержать восемь фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке.

Таким образом, под первым номером будет значиться Сергей Бабурин, затем — Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

В каждой графе кандидата укажут год рождения, место жительства и работы, должность, а также субъект выдвижения.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами на пост президента России.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов.







