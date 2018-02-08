ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборах президента России

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Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.

Как сообщает РИА Новости, бюллетень будет содержать восемь фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке.

Таким образом, под первым номером будет значиться Сергей Бабурин, затем — Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

В каждой графе кандидата укажут год рождения, место жительства и работы, должность, а также субъект выдвижения.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами на пост президента России.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов.




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Выборы президента России — 2018
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