Около 30 млн россиян смогут проголосовать с помощью КОИБ на президентских выборах

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Около 30 млн россиян смогут проголосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на президентских выборах, сообщает Inforeactor.

Как заявил представитель ЦИК Николай Булаев, электронными урнами для голосования будет оборудовано около 12 тыс. избирательных участков в 81 субъекте России.

Кроме того, по его словам, в 14 субъектах планируется использовать комплексы электронного голосования.

Ранее ФАН сообщало, что более 200 тыс. россиян намерены голосовать на выборах не по месту регистрации.

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