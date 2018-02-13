Эксперт прокомментировал предварительные результаты расследования МАК крушения Ан-148
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«Сначала управляли самолётом вручную. А когда они, скорее всего, перешли на автопилот, всё и началось. Когда самолёт работает на автопилоте, датчики снимают электронные показания, и потому могли быть соответствующие ошибки — система получала неадекватные данные из-за обледенения приёмников воздушного давления», — сказал он.
По его словам, когда пилот заметил «неадекватное поведение машины, перешёл на полуавтопилот».
«Если бы не было облачности, пилот бы визуально определился, что скорости мало. А так приходилось разбираться, была небольшая высота и мало времени. Всё это совпало так, что получилась катастрофа», — отметил Попов.
Он добавил, что нужно выяснить, почему не сработала система обогрева.
Ранее в МАК заявили, что одной из причин крушения Ан-148 могли стать неверные данные о скорости полёта, вызванные обледенением приёмников полного давления.