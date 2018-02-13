Эксперт прокомментировал предварительные результаты расследования МАК крушения Ан-148

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Павел Астахов
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России Владимир Попов прокомментировал RT заявление Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о том, что одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье могла быть неверная информация о скорости самолёта в связи с обледенением приёмников полного давления.
Эксперт прокомментировал предварительные результаты расследования МАК крушения Ан-148
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«Сначала управляли самолётом вручную. А когда они, скорее всего, перешли на автопилот, всё и началось. Когда самолёт работает на автопилоте, датчики снимают электронные показания, и потому могли быть соответствующие ошибки — система получала неадекватные данные из-за обледенения приёмников воздушного давления», — сказал он.

По его словам, когда пилот заметил «неадекватное поведение машины, перешёл на полуавтопилот».

«Если бы не было облачности, пилот бы визуально определился, что скорости мало. А так приходилось разбираться, была небольшая высота и мало времени. Всё это совпало так, что получилась катастрофа», — отметил Попов.

Он добавил, что нужно выяснить, почему не сработала система обогрева.

Ранее в МАК заявили, что одной из причин крушения Ан-148 могли стать неверные данные о скорости полёта, вызванные обледенением приёмников полного давления.

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