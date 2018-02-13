МАК завершил расшифровку самописца Ан-148

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных самописца потерпевшего крушение Ан-148, сообщает РИА Новости.

«В лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «особая ситуация» начала развиваться примерно через две минуты 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров. В тот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Ранее сообщалось, что в МЧС расширили зону поисковых работ на месте крушения самолёта.

Летевший из Москвы в Орск Ан-148 разбился в Московской области 11 февраля. 

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

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