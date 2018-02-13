Специалисты МЧС расширили зону поисковых работ на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

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Расширена зона поисковых работ на месте крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«По состоянию на 14:00 мск расширена зона поиска. Численность группировки, работающей на месте ЧС, не изменилась — более 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники», — цитирует Полетыкина ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединённых Штатов оказать России помощь в расследовании крушения Ан-148.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.

Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

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