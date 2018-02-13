Специалисты МЧС расширили зону поисковых работ на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
«По состоянию на 14:00 мск расширена зона поиска. Численность группировки, работающей на месте ЧС, не изменилась — более 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники», — цитирует Полетыкина ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединённых Штатов оказать России помощь в расследовании крушения Ан-148.
11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.
Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.